UEFA’dan Real Madrid’li oyunculara ceza… UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid futbolcuları Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e birer maç ceza verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40.000 euro, Mbappe'ye ise 30.000 euro para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.
Öte yandan bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 euroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atletico Madrid- Real Madrid maçından sonra Mbappe, Rüdiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.