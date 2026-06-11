İspanyol devi Real Madrid’de beklenen anlaşma duyuruldu. Madrid ekibi eski teknik direktörü Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Real Madrid’den yapılan açıklama şu şekilde: "Florentino Perez başkanlığında bugün, 11 Haziran Perşembe günü toplanan Real Madrid C.F. Yönetim Kurulu, Jose Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere önümüzdeki üç sezon boyunca A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapmasına karar vermiştir. Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlık çalışmalarının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde Real Madrid'e katılacaktır."

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