İspanyol devi Real Madrid’de beklenen anlaşma duyuruldu. Madrid ekibi eski teknik direktörü Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Real Madrid’den yapılan açıklama şu şekilde:
"Florentino Perez başkanlığında bugün, 11 Haziran Perşembe günü toplanan Real Madrid C.F. Yönetim Kurulu, Jose Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere önümüzdeki üç sezon boyunca A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapmasına karar vermiştir. Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlık çalışmalarının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde Real Madrid'e katılacaktır."