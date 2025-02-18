İspanya’da hakem kararları gündemden düşmezken flaş bir gelişme yaşandı İspanya’dan MARCA'nın haberine göre Osasuna-Real Madrid maçında Bellingham'ı kırmızı kartla oyundan atan hakem Munuera Montero hakkında soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki hakemin soruşturma bitene kadar maç yönetemeyeceği belirtildi.

Marca'nın haberine göre hakem Montero'nun, sahibi olduğu iddia edilen Talentus Sport adlı şirketle ilgili ortaya çıkan bilgiler, onun bir süreliğine dinlendirilmesine neden oldu. Şu an için durum netleşene kadar Munuera Montero'nun maçlara atanmayacağı belirtildi.

Talentus Sport'un; La Liga, UEFA, İspanya Futbol Federasyonu ve Manchester City, Aston Villa, Paris Saint-Germain gibi kulüplerle profesyonel ilişkileri olduğu öne sürüldü.

A.MADRID TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişmelerin üzerine Atletico Madrid de kendi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Atletico Madrid'in paylaşımı şu şekilde: "Makine haftalardır işliyor ve önüne çıkan her şeyi eziyor. Bakalım, adaleti sağlamaya cesaret edecek kadar kim gözü kara… HakemlereTacizeSon"