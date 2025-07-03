ABD’de düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli olurken, turnuvanın en çok kazanan takımları da ortaya çıktı. Real Madrid, şimdiye kadar kazandığı toplam 54,83 milyon Euro ile gelir sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

50 MİLYON EURO BARAJINI AŞAN TEK TAKIM

Madrid temsilcisi, 32 takım arasında FIFA’dan en yüksek sabit ödeme alan kulüp oldu: tam 32,8 milyon Euro. Bu avantaj sayesinde Bayern Münih (48,97 milyon Euro) ve PSG (48,37 milyon Euro) gibi rakiplerini geride bıraktı ve 50 milyon Euro barajını aşan tek takım oldu.

DORTMUND VE CITY DE İLK BEŞTE

Real Madrid’i sırasıyla 45,43 milyon Euro ile Borussia Dortmund ve 42,51 milyon Euro ile Manchester City izliyor. Ancak City, turnuvanın sürpriz takımı Al Hilal’e elenerek çeyrek finalin dışında kaldığı için gelirini daha fazla artırma şansı kalmadı.

ARDA GÜLER'DEN ÖNEMLİ KATKI

Real Madrid'in şu ana kadar turnuvada oynadığı 4 maçta da forma giyen milli yıldız Arda Güler toplam 250 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı. Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımdaki rolü daha önemli hale gelen Güler İspanyol devine önemli katkılar vermeye devam ediyor.

FLUMINENSE VE PALMEIRAS EŞİT

Çeyrek finale yükselen sekiz takım (beşi Avrupa’dan, ikisi Brezilya’dan, biri Suudi Arabistan’dan) finansal sıralamada ilk on içerisinde yer aldı. Brezilya temsilcileri Fluminense ve Palmeiras, şu ana kadar 34,26 milyon Euro gelirle eşit seviyede yer alıyor. Chelsea ise 32,77 milyon Euro ile sekizinci sırada.

INTER VE AL HILAL DE LİSTEDE

Turnuvaya veda eden Inter Milan, 32,35 milyon Euro ile dokuzuncu sırada yer alırken, turnuvanın flaş takımı Al Hilal şu ana kadar 29,39 milyon Euro kazandı. Suudi Arabistan ekibi, yarı final bileti için Fluminense ile karşılaşacak. Bu turu geçen takımı ise 18,06 milyon Euro bonus ödül bekliyor.

REAL MADRİD’İN KAZANCI 132 MİLYONU BULABİLİR

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, çeyrek finalde Borussia Dortmund’u geçip şampiyon olursa toplam geliri 132,99 milyon Euro'ya ulaşabilir. Bu rakam, kulübün 2024’te kazandığı 15. UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde elde ettiği 141 milyon Euro gelire oldukça yakın.