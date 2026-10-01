Real Madrid, UEFA'ya 50 bin sayfalık bir dosya gönderdi. İspanyol devi, Barcelona'nın Negreira davasıyla ilgili olarak UEFA'ya 50 bin sayfalık belge, döküman, kanıt ve tanık ifadeleri içeren bir dosya sundu.

AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid, Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında kazandığı tüm kupaların geri alınmasını ve Katalan kulübünün cezalandırılmasını talep etti.

UEFA'nın bu dosya üzerine soruşturma başlatması beklenirken, Barcelona'ya kendi turnuvalarına katılım yasağı getirilmesi ihtimali de gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig yönetimi de, Manchester City'nin dokuz sezonu kapsayan dönemde mali kuralları ihlal ettiği ve lig yönetimiyle iş birliği yapmadığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu açıklamış ve ardından aldığı kupaların iadesi ihtimali ortaya atılmıştı.

NEGREIRA DAVASI NEDİR?

Negreira davası, eski hakem komitesi başkanı Jose Maria Enriquez Negreira'nın adını taşıyor. Barcelona'nın, 2001-2018 yılları arasında Negreira'ya 9 milyon euronun üzerinde ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Bu ödemeler üzerine Katalan kulübüne soruşturma başlatıldı. Dava süreci devam ederken henüz somut bir ilerleme kaydedilmedi.