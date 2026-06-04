Ekim 2027’de başlayacak NBA Europe projesi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, EuroLeague ile olan A lisans sözleşmesi bu yaz sona erecek Real Madrid, gelecek sene yeniden EuroLeague’de mücadele etmek için organizasyon yönetimiyle anlaştı.

Real Madrid’in, lisans yenileme dönemlerinde teklif edilen 10 yıllık sözleşme yerine 1 yıllık sözleşmeyi tercih etmesi, Avrupa basketbolunda Ekim 2027’de başlaması öngörülen NBA Europe tezini güçlendirmiş oldu. Real Madrid, EuroLeague bünyesinde yer alan 13 hissedar kulübü arasında yeni sözleşme imzalamayan tek takım olarak dikkat çekiyordu.

Real Madrid’in 1 yıl süreyle EuroLeague yönetimiyle anlaştığına yönelik haberlerde en dikkat çeken detaylardan biri de söz konusu anlaşmanın zamanlaması oldu.

Son iki gündür NBA cephesinden NBA Europe’a dair önemli açıklamalar gelmişti. Önce NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, hemen ardından ise Adam Silver, düzenledikleri basın toplantılarında NBA Europe’un Ekim 2027 yılında hayata geçmesi için tüm çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini ifade etmişti.

“EUROLEAGUE İLE ANLAŞMAYA VARAMAZSAK İLERLEMEYE HAZIRIZ”

Mark Tatum, aynı zamanda EuroLeague ile yapılan görüşmelere ilişkin de “EuroLeague ile aktif görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve Avrupa basketbol ekosisteminin tamamı için yapıcı, iş birliğine dayalı ve uyumlu bir sonuca ulaşmaya çalışmaya devam ediyoruz. En başından beri tüm tarafların basketbolun çıkarları doğrultusunda ortak bir zeminde buluşması gerektiğine inandığımızı tutarlı bir şekilde ifade ettik. Aynı zamanda gerçekçiyiz de. Eğer bunu başaramazsak, FIBA da dahil olmak üzere ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız. FIBA’nın desteği ve liderliğiyle, önümüzdeki birkaç hafta içinde EuroLeague yönetimiyle yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. Ancak tekrar ifade etmem gerekirse; EuroLeague sistemindeki herkesin, hem kulüplerin hem de ligin anladığı üzere, ligimizde kalıcı bir yer edinmenin tek yolu teklif sürecinden geçmek ve yatırım sürecimiz kapsamında kalıcı bir franchise hakkı elde etmek. Bununla birlikte, bir anlaşmaya varamazsak ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız. Bu elbette ideal bir durum olmaz. Ancak Avrupa basketbolunu büyütmeye ve ona yatırım yapmaya kararlı yeterli sayıda yatırımcımızın bulunduğuna ve FIBA’daki ortaklarımızla birlikte hareket ettiğimize inanıyoruz. Bu nedenle ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazır durumdayız” ifadelerini kullanmıştı.

12 ŞEHİR ARASINDA İSTANBUL DA VAR

NBA Europe’a, İtalya’dan Roma ve Milano, İngiltere’den Londra ve Manchester, Fransa’dan Paris ve Lyon, İspanya’dan Madrid ve Barselona, Almanya’dan Berlin ve Münih, Yunanistan’dan Atina ve Türkiye’den ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Bu 12 şehirde yer alacak kalıcı franchise’ların yanı sıra ilk etapta 4 takımın daha performans bazlı olarak lige dahil edilebileceği ifade ediliyor. Bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artması gündemde.