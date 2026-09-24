İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba’yı renklerine bağladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine transferini değerlendiren Alaba, "Kariyerim boyunca birçok deneyim yaşadım ve çok şey kazandım. Ancak hala kazanmak ve rekabet etmek istiyorum." dedi.

Deneyimli futbolcu, 2009-2021 yıllarında Bayern Münih ve 2021-26 arasında Real Madrid formalarını giymişti.