İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağını resmen duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, yarın oynanacak maçla birlikte Santiago Bernabeu'da son kez takımının başında sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak. Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor." ifadeleri kullanıldı.

'ANCELOTTİ ARTIK SONSUZA DEK REAL MADRİD'İN BİR PARÇASI'

Kulüp başkanı Florentino Perez ise ayrılıkla ilgili şu sözleri söyledi:

"Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir antrenörden keyif aldığımız için gururluyuz."

Ancelotti, Madrid kariyerinde hem saha içindeki başarılarıyla hem de karakteriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bernabeu tribünleri, efsane hocaya unutulmaz bir veda hazırlıyor.