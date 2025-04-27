Real Madrid, gelecek sezon orta sahasına lider özellikli bir isim katmak için kollarını sıvadı.

Kulübün yakın tarihinin en önemli isimlerinden Toni Kroos'un emekliye ayrılmasının ardından Eflatun-Beyazlılar, orta sahada takıma liderlik edecek bir "beyin" arıyor.

TAKAS VE PARA FORMÜLÜ

Fichajes'in haberine göre bu anlamda Enzo Fernandez önemli bir seçenek olarak ortaya çıktı. Chelsea'de etkili bir performansa imza atan 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Real Madrid'in gözdesi oldu.

Haberin detayında kulübe yakın kaynakların, Real Madrid'in Enzo için Arda Güler + 40 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirtildi. Asıl amacın Londralıları para ve genç yetenekleri bir araya getiren bir paketle cezbetmek. Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan oyuncu, Stamford Bridge'de kilit bir rol üstleniyor. Ancak Chelsea'nin yakın zamanda Arjantinli isim ile yollarını ayırmayı düşünmemesi nedeniyle Enzo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.