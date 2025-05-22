Real Madrid'in 38 yaşındaki Hırvat yıldızı, Real Madrid'deki geleceği için kararını verdi.
12 yıldır LaLiga ekibi Real Madrid'de forma giyen Luka Modric, takımdan ayrılacağını duyurdu. 38 yaşındaki Hırvat yıldıza eflatun-beyazlı ekip de sosyal medyadan veda etti.
Modric, Real Madrid ile son maçına Real Sociedad karşısında çıkacak.
BAŞARI DOLU KARİYER
2012 yaz transfer döneminde Tottenham'dan İspanyol devine dahil olan Modric, eflatun-beyazlılar ile 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 LaLiga, 2 İspanya Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Ayrıca Modrdic 2018 yılında Ballon d'Or, FIFA The Best ve UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu ödüllerini aldı.
#GraciasLuka pic.twitter.com/knnWHr7uXr— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2025