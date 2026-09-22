Ral Madrid, La Liga'da Atletico Madrid'e konuk olduğu derbi maçta 2-1 mağlup olarak lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Etkisiz bir oyun ortaya koyan eflatun-beyazlılarda, teknik direktör Jose Mourinho'ya yönelik eleştiriler artıyor.

Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan ve sağ kanatta görev yapan Arda Güler, 54. dakikada Mourinho tarafından oyundan alındı. Arda'nın çıkmasının ardından Real Madrid'de duran toplarda Mbappe topun başına geçti.

ARDA GÜLER DIŞINDA KİMSE YOK MU?

Cadena COPE yorumcusu Paco González, Arda Güler'in oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in duran toplarda çaresiz kaldığını belirterek, "Geçen sezona kıyasla daha iyi olan, formda olan bir Real Madrid oyuncusu var mı?" sorusunu yöneltti.

González, "Arda Güler dışında bir kişi bile yok mu?" diyerek, takımın duran toplarda tek alternatifinin Mbappe olmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yorumcu, Bernardo Silva'nın da yeterince oynatılmadığını ve Mourinho'nun kadro tercihlerinin sorgulanması gerektiğini savundu. Paco González, Mourinho'nun Arda Güler ve Bernardo Silva'yı kritik maçlarda birlikte oynatmaya cesaret edemediğini öne sürdü.

ARDA GÜLER'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid formasıyla bu sezon 7 maçta 349 dakika süre alan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik performansla 4 gole doğrudan katkı sağladı.