Real Madrid'de hafta içinde iki antrenmana katılmayan Arda Güler, Racing Santander maçı öncesinde takımla çalışmalara döndü. Milli futbolcunun deplasmandaki karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.

AS'ın haberine göre; Arda, kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanda yer alamadı. Dün gerçekleştirilen çalışmaya ise takımla birlikte katıldı.

Real Madrid, LaLiga'nın 11. haftasında Racing Santander'e konuk olacak. El Clasico'da Barcelona'yı yenerek zirveye yaklaşan Jose Mourinho'nun ekibi, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

12 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST

Son oynanan Barcelona maçında da etkili bir performans sergileyen Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Arda'nın gollerinin ikisi La Liga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde geldi.