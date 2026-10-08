Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Fransa'nın Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetmişti. Maçın ardından dizinden sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki haftadır forma giyemiyor. Yıldız oyuncunun bu süreçte sergilediği tavırlar, İspanyol devinin gündemine oturdu.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, dizindeki sakatlık nedeniyle dinlenmesi gereken Mbappe'nin Paris'te bir gece kulübüne gitmesi Real Madrid cephesinde tepkiyle karşılandı. Haberde, Fransız futbolcunun bu tercihlerinin kulüp içinde hoşnutsuzluk oluşturduğu belirtildi.

PROFESYONELLİK ELEŞTİRİLERİ

Mbappe'nin gece kulübü ziyaretiyle sınırlı kalmayan davranışları, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geldi. İsviçre'de bisiklet sürdüğü anları hesabından paylaşan futbolcunun bu görüntüleri, İspanyol basını ve bazı Real Madrid taraftarları tarafından eleştirildi. Dizinde problem bulunan yıldızın bu hareketleri, profesyonellik açısından sorgulandı.