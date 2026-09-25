Real Madrid, La Liga'da ilk 7 haftada 2 mağlubiyet alarak zor bir dönemden geçiyor. Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından takımın hem oyun anlayışı hem de sonuçları büyük eleştiri topluyor. Son dört resmi maçta iki mağlubiyet alan Real Madrid'de, Başkan Florentino Perez ile Mourinho arasında iplerin kopma noktasına geldiği iddia edildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Mourinho transfer listesindeki bazı kritik takviyelerin yapılmamasından dolayı büyük rahatsızlık yaşıyor. Real Madrid yönetimi ise Mourinho'nun isteklerini karşılamaya yanaşmıyor.

PEREZ OYUNDAN MEMNUN DEĞİL

La Liga'da lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kalan Real Madrid'de sadece Mourinho değil, Başkan Florentino Perez de oyundan memnun değil. İlk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid'de, Perez'in Mourinho'nun oyun felsefesine olan güveni azaldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'de kriz başlıklarından biri olan Arda Güler'in rolü de değişiyor. Güler'in maçlarda sağ kanatta ağırlıklı olarak oynadığı belirtilirken, Mourinho'nun onu merkezde kullanmayı planladığı ifade edildi. Arda Güler'in takımın oyun planının merkezinde yer alması gerektiği vurgulandı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Mourinho'nun transfer taleplerinin karşılanmaması ve Perez'in oyundan memnun olmaması, Real Madrid'de krizi büyütüyor. İspanyol basını, bu durumun Mourinho ile Perez arasında ciddi bir gerilime yol açtığını ve iplerin kopma noktasına geldiğini öne sürdü.