İspanyol basınında yer alan iddialara göre, Real Madrid soyunma odasında iki futbolcu arasında yumruklu bir kavga yaşandı. Kimlikleri açıklanmayan iki Real Madridli futbolcu arasında fiziksel bir çatışma olduğunu öne sürüldü.

Bu açıklamanın ardından olay İspanya'da hızla tırlatılmaya başlatıldı. Sosyal medya paylaşımlarında kavga eden futbolcuların, Real Madrid'in Brezilyalı hücum oyuncusu Vinicius Junior ile Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni olduğı iddia edildi. Ancak kulüpten futbolcuların kimlikleri konusunda herhangi bir resmi açıklama yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

MOURINHO DURUMDAN RAHATSIZ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da soyunma odasında yaşandığı öne sürülen gerilimden rahatsız olduğu ifade edildi.

Tchouameni'nin daha önce de benzer bir olayla gündeme geldiği hatırlatıldı. Tchouameni'nin geçen mayıs ayında takım arkadaşı Federico Valverde ile de kavga ettiği ve bu olay nedeniyle 500 bin euro para cezası aldığı belirtildi.