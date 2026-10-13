Getafe, Real Madrid ile yollarını ayıran Dani Carvajal'i kadrosuna kattı. Kulüp, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Carvajal, bu transferle birlikte milli futbolcu Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu. 8 haftası geride kalan LaLiga'da 8 puanla 14. sırada yer alan Getafe, tecrübeli oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Altyapısında yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giyen Carvajal, takımıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı. İspanya Milli Takımı'nda ise 52 kez görev yapan Carvajal, bir gol kaydetti.