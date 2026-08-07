Real Madrid, Brezilyalı yıldız futbolcusu Vinicius Junior'ın sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı. LaLiga devi, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sözleşmeyle takımda tuttu. 2018'den bu yana Madrid'de Temmuz 2018'de Brezilya ekibi Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.Brezilyalı yıldız, eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar tüm kulvarlarda 375 maça çıktı ve 128 gol kaydetti.

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