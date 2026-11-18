Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos, katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın atmosferine övgüde bulundu. Kroos, tribünlerden yükselen sesin yalnızca gürültüyle sınırlı olmadığını, fiziksel bir baskı gibi hissedildiğini söyledi.

Stattan Ali Sami Yen adıyla söz eden Kroos, "Ali Sami Yen Stadı gerçekten kulakları sağır edecek kadar gürültülü. Bunu söylemek lazım. Zaten insan bunu hep duyar, değil mi?" ifadelerini kullandı.

'SEN TOPU İLK KEZ KAYBEDENE KADAR ARALIKSIZ ISLIKLIYORLAR'

Karşılaşmanın ilk dakikalarındaki tribün baskısını anlatan Kroos, "Özellikle ilk dakikalarda… Sanırım o maçta başlama vuruşu bizdeydi. Sen topu ilk kez kaybedene kadar aralıksız ıslıklıyorlar. Neyse ki çok uzun sürmedi!" dedi.

Alman eski futbolcu, atmosferin kendisinde bıraktığı etkiyi ise şu sözlerle aktardı:

"Ama gerçekten inanılmaz bir baskı var. Mesele sadece gürültü değil; adeta kulaklarında fiziksel bir baskı hissediyorsun. Bu gerçekten çok özel bir deneyimdi. Evet, atmosfer inanılmazdı. Gerçekten çok etkileyiciydi."