Real Madrid'de forma giyen Marc Cucurella, milli futbolcu Arda Güler'in sahadaki etkisine dikkat çekti. İspanyol oyuncu, Arda'nın oynadığı zaman takımın oyununun farklılaştığını söyledi.

Sezon başında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Cucurella, COPE radyosunda takımını ve oyuncularını değerlendirdi. Arda Güler'in performansından özellikle etkilendiğini belirten Cucurella, "Arda Güler oynadığında farklı oynuyoruz. Bunu görebiliyorsunuz. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Cucurella, Arda'nın sahada olduğu zaman takımın daha iyi oynadığını ve pas bağlantılarının güçlendiğini de dile getirdi.

‘DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ARDA’

İspanya'dan Marca, Arda Güler'in bu sezonki performansına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. "Daha önce görülmemiş bir Arda Güler" başlığıyla verilen analizde Jose Mourinho'nun başarılı futbolcuyu bir üst seviyeye taşımak için gereken formülü bulduğu ve yaratıcılık özgürlüğü ile giderek artan bir etki alanı sağladığı yazıldı.

Değerlendirmenin devamında şöyle denildi:

"Arda Güler her zamankinden daha iyi oynuyor. Bu sezon şu ana kadar yaptığı 10 gol katkısı, kariyerinin en iyi başlangıcını temsil ediyor ve önceki sezonun tamamındaki toplamını şimdiden geride bıraktı. Ayrıca gelişimi, rakamların çok ötesine geçiyor. Sahada farklı bir oyuncu var; daha fazla çözüme, daha büyük etkiye ve onu başka bir boyuta taşıyan bir oyun anlayışına sahip. Mourinho'nun da bunda büyük payı var.