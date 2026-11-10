Beşiktaş'ın ara transfer dönemi çalışmalarında Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi. Serdal Adalı ve kurmayları, Real Madrid'de forma giyen 27 yaşındaki Faslı futbolcunun transferini değerlendiriyor.

Geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılması beklenen ancak takımda kalan Diaz'ın, Jose Mourinho'dan beklediği süreleri alamadığı belirtildi. Oyuncunun yüksek maliyetinin ise Beşiktaş açısından transferin önündeki en büyük engel olduğu aktarıldı.

DÜŞÜK BONSERVİS VE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Haberde, sözleşmesinin son yılına girdiği ve haziran ayında serbest kalacağı belirtilen Diaz için düşük bonservis bedeli ve taksitlendirilmiş ödeme planının gündeme gelebileceği ifade edildi. Bu durumun siyah-beyazlılar tarafından bir transfer fırsatı olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Bununla birlikte, futbolcunun sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığı ve transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği yönünde de iddialar bulunduğu kaydedildi. Real Madrid'in yeni sözleşmeye ilişkin resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

9 MAÇTA 248 DAKİKA SÜRE BULDU

Juventus başta olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunduğu belirtilen Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid'de 9 maçta toplam 248 dakika süre aldı. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 3 asist yaptı.

Diaz'ın adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.