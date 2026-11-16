Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Endrick, Japonya ile Brezilya arasında Singapur'daki Yeni Ulusal Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında hakem Jansen Foo Chuan Hui'ye saldırdı. Mücadelenin 90+6. dakikasındaki olayda Endrick'e kart çıkmadı.
Japonya'nın sağ kanattan geliştirdiği atak sırasında Brezilya kalesine doğru koşan Endrick, önündeki hakemi önce sırtından itti, ardından yumruk salladı. Singapurlu hakem düdüğünü ağzına götürmesine rağmen oyunu durdurmadı.
ANCELOTTI VE RAPHINHA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Brezilya Milli Takımı, Singapur'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın son anlarında Japonya'nın attığı galibiyet golü sonrası Brezilyalılar hakeme büyük tepki gösterdi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve Raphinha kırmızı kart gördü.