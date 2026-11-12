Real Madrid'in yıldız oyuncularından Yan Diomande, kendisini görmek için kampa gelen futbolseverlere büyük bir jest yaptı. Yan Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı kampına kendisini görmek için gelen taraftarlara para dağıttı. 19 yaşındaki futbolcunun bu anları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. REAL MADRİD TARİHİNİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sezon başında Leipzig'den 125 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı kanat oyuncusu, İspanyol devinin en pahalı 2. transferi olmuştu.

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