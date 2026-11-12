Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, saha dışındaki yaşamında bazı temel becerileri öğrenmeyi ihmal ettiğini söyledi. Vogue dergisine konuşan 23 yaşındaki futbolcu, yemek yapamadığını ve araba kullanamadığını belirterek günlük hayatında ailesine ve arkadaşlarına güvendiğini anlattı.

Bellingham, "Yemek yapamıyorum, araba kullanamıyorum. Yaptığım işte iyiyim ancak diğer konularda pek başarılı değilim. Arkadaşlarıma ve aileme güveniyorum. Her gün çok çalışıyorum ve eve geldiğimde temel becerileri öğrenmeyi ihmal etmiş oluyorum. Ama bunun da bir zamanı gelecektir." ifadelerini kullandı.

'FUTBOLUN BENİ TAMAMEN TÜKETTİĞİNİ HİSSETTİM'

Geçen sezon yaşadığı zorlukları da paylaşan İngiliz futbolcu, stresini yönetmesine yardımcı olan biriyle konuşmaya başladığını açıkladı. Bellingham, aldığı desteğin kendisine fayda sağladığını ancak zaman zaman zorlanmaya devam ettiğini söyledi.

"Geçen sezon bazı dönemlerde futbolun beni tamamen tükettiğini, gergin ve stresli hale getirdiğini hissettim. Bu konuları yönetmeme yardımcı olan biriyle konuşmaya başladım. Bana çok faydası oldu ancak hâlâ zorlandığım zamanlar oluyor."