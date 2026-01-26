Şirketin yönetim kurulunda Ahmet Davutoğlu hükümetinin Kalkınma Bakanı Cüneyd Düzyol’un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Nurgül Uraloğlu, Manisa eski Valisi Ahmet Deniz, Başbakanlık eski Faizsiz Finans Kurulu Üyesi Bülent Koç ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da var.

Türk Katılım Reasürans Genel Müdür Vekili olan Bülent Koç, Başbakanlık Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Üyeliği yaptı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Dilbay, Halen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz, vali yardımcılığı ve valilik görevlerinde bulundu.

YÜZDE 132 ARTTI

Cüneyd Düzyol, 2015’te Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan hükümette Kalkınma Bakanı oldu. Nurgül Uraloğlu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili. Kurumda 1 Ocak-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yönetim kurulu üyelerine toplam 2 milyon 286 bin 395 TL ödendi. 1 Ocak–30 Eylül 2024 tarihleri arasında ise yönetim kurulu başkan ve üyelerine 1 milyon 349 bin 899 TL ödenmişti. Şirketin personel gideri de yüzde 132 arttı. Şirketin 2023’te personel gideri 17 milyon, 2024’te ise 40 milyon oldu. Hizmet de satın alan şirket, 88 personele bir yılda 27 milyon lira ödedi.