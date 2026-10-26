Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kilogram reçelde en az 450 gram meyve püresi kullanılmasını öngören tebliğ taslağını kamuoyunun ve sektör temsilcilerinin görüşüne açtı. Henüz yürürlüğe girmeyen taslakta, ekstra reçeller için bu miktar kilogram başına en az 500 gram olarak belirlendi.

Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı ile Avrupa Birliği mevzuatındaki değişikliklere uyum sağlanması amaçlanıyor. Düzenleme, asgari meyve miktarlarının yanı sıra ürün tanımlarını ve etiketleme kurallarını da kapsıyor.

BAZI MEYVELER İÇİN AYRI ALT SINIRLAR

Taslağa göre kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada kilogram başına asgari meyve miktarı 250 gramdan 350 grama çıkarılacak.

Zencefilde alt sınır 150 gramdan 180 grama, kaju elmasında 160 gramdan 230 grama, çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Geleneksel marmelatta kilogram başına en az 450 gram meyve püresi kullanılması öngörülüyor. Tatlandırılmış kestane püresinde ise kilogram başına kestane miktarı en az 380 gram olacak.

MEYVE MİKTARI ÜRÜN ADIYLA AYNI YÜZEYDE YER ALACAK

Taslak yürürlüğe girerse ürünün ne kadar meyve kullanılarak üretildiğine ilişkin bilgi, etikette ürün adıyla aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek biçimde yer alacak.

Ürün adlarında kullanılan meyveler, ham maddelerdeki ağırlık sıralamasına göre belirtilebilecek. Üç veya daha fazla meyve içeren ürünlerde meyve isimleri yerine “karışık meyve” ifadesi kullanılabilecek. Turunçgil marmelatlarında da kullanılan turunçgilin adı ürün isminde belirtilebilecek.

Ürün tanımlarında da değişiklik öngörülüyor. Turunçgil reçeli dışındaki reçeller için marmelat ifadesinin kullanımına ilişkin düzenleme yapılacak. Mevcut marmelat tanımı “turunçgil marmelatı” olarak değiştirilecek, geleneksel marmelat tanımı ise korunacak.

Toplam şeker içeriğine ilişkin hüküm de etiketleme mevzuatında düzenlendiği için tebliğden çıkarılacak.

UYUM İÇİN 31 ARALIK 2027 TARİHİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Taslakta, düzenlemenin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine üretim ve etiketlerini yeni kurallara uygun hale getirmeleri için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanınması öngörülüyor.

Taslağın görüş sürecinin tamamlanmasının ardından son halini alması ve yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.