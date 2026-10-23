Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden Recep İvedik, sekizinci filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki bölümden oluşacağı duyurulan yapımın ilk filmi “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” için fragman yayımlandı. Ancak fragman, sosyal medyada beklenen heyecanın yanı sıra eski filmlere yönelik özlemi de beraberinde getirdi.

“İLK ÜÇ SERİDEKİ MİZAHI GERİ VER”

Fragmanı izleyen bazı izleyiciler, karakterin eski filmlerdeki mizah anlayışını aradıklarını dile getirdi. Şahan Gökbakar'a yorumlarıyla seslenen hayranlardan bazıları, ilk üç filme gönderme yaptı.

Sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

“Nerede o ilk üçte severek izlediğimiz Recep?”





“İlk üç serideki mizahı geri ver bize Şahan.”





“Konuşma şeklinin bile Recep İvedik'le alakası yok.”





“Millet üçüncü filmden sonraki hikâyenin devamını istiyor, siz yine vlog çekmişsiniz.”

Fragmanla ilgili yorumlar, izleyicilerin bir bölümünün serinin önceki filmlerindeki mizah anlayışını yeni yapımda da görmek istediğini ortaya koydu.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney+’ta izleyiciyle buluşacak olan Recep İvedik 8'in iki bölümden oluşacağı açıklanmıştı. Serinin ilk filmi “Veresiye” için fragman yayımlanırken, yeni yapımda Recep İvedik'in nasıl bir hikâyeyle ekrana geleceği merak konusu oldu.





RECEP İVEDİK 5 SEYİRCİ REKORUNU ELİNDE TUTUYOR

Box Office Türkiye verilerine göre, 16 Şubat 2017'de vizyona giren Recep İvedik 5, toplam 7 milyon 437 bin 50 seyirciye ulaşmıştı. Film, Türk sinema tarihinde en çok izlenen yerli yapımlar arasında zirvedeki yerini koruyor.