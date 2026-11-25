Meslek hayatına 1992 yılında kaymakam adayı olarak başlayan Soytürk, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaymakamlık, vali yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 2018 yılında Kilis Valisi olarak atanan Soytürk, 2023'te Tekirdağ Valiliği görevini üstlendi. Peki, Recep Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yeni Kayseri Valisi Recep Soytürk'ün hayatı ve görev geçmişi...

RECEP SOYTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Recep Soytürk, 2 Nisan 1967 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. 59 yaşındaki Soytürk, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

İçişleri Bakanlığının açtığı sınavı kazanmasının ardından 1992 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. 1992-1993 yıllarında yabancı dil eğitimi almak ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi. 1995 yılında 82. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı derecesiyle tamamladı.

Nurdan Soytürk ile evli olan Recep Soytürk, üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

RECEP SOYTÜRK'ÜN KARİYERİ

Mülki idare amirliği kariyerine Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaymakam vekili olarak başlayan Recep Soytürk, ardından Karabük'ün Eflani ve Ardahan'ın Posof ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

2000 yılında Siirt Vali Yardımcılığına getirilen Soytürk, 2003 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Daha sonra Amasya'da vali yardımcısı olarak görev yaptı. Kastamonu'nun Taşköprü ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde kaymakamlık görevlerini üstlenen Soytürk, 2009-2013 yılları arasında Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

2013 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesine kaymakam olarak atanan Soytürk, 2017-2018 yıllarında İskenderun Kaymakamlığı yaptı. 2018 yılında Kilis Valiliğine getirilen Soytürk, bu görevini 2023 yılına kadar sürdürdü.

9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine atanan Soytürk, 18 Ağustos 2023'te görevine başladı. Son olarak 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atandı.

Görev süresi boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlardan teşekkür belgeleri alan Soytürk, 2002 yılında Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından düzenlenen Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" ödülüne layık görüldü.

RECEP SOYTÜRK'ÜN GÖREV YAPTIĞI YERLER

1992-1995: Çankırı Çerkeş Kaymakam Vekilliği

1995-1998: Karabük Eflani Kaymakamlığı

1998-2000: Ardahan Posof Kaymakamlığı

2000-2003: Siirt Vali Yardımcılığı

2003-2005: Amasya Vali Yardımcılığı

2005-2006: Kastamonu Taşköprü Kaymakamlığı

2006-2009: Nevşehir Ürgüp Kaymakamlığı

2009-2013: Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2013-2017: Hatay Dörtyol Kaymakamlığı

2017-2018: Hatay İskenderun Kaymakamlığı

2018-2023: Kilis Valiliği

2023-2026: Tekirdağ Valiliği

2026: Kayseri Valiliği