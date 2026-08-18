Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemine işaret ederek müzakerelerin sürmesi temennisini dile getirdi ve Türkiye'nin barış çabalarına katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

'MEKKE ANLAŞMASI'NA DEĞİNİLDİ

Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile bölgesel istikrar ve güvenliğin tesisi adına güçlü bir duruş ortaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, Gazze barış sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir süreçte İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik eylemlerini artırdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı doğrultusunda atılacak adımlara desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.