Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, CHP'nin kurultayına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Erdoğan söz konusu paylaşımında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısına da atıfta bulundu.

Açıklamada Erdoğan, "Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle söz konusu ifadelerle birlikte paylaşım "mutlak butlan" sonrası, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada Erdoğan'ın yaklaşık 40 gün önce yaptığı bu değerlendirme, "Butlan için önceden mesaj mı verildi?" yorumlarına neden oldu.

'YOLSUZLUKTAN ARINMA BAŞKANLIĞI' KURSUN'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 13 Nisan 2025'teki paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin.

Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun.

Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur.

Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.

Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."