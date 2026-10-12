Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

FON ÖDEMELERİ İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan fon krizinin toplantıda ele alındığını belirten Erdoğan, ödemelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin konularıydı. Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak."

Kabine toplantısında Türkiye'yi ve bölgeyi etkileyen gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Erdoğan, toplantıda alınan kararlar öncesinde son iki haftada gerçekleştirilen çalışmalara da değindi.

'KİM VARSA BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her 'kentsel dönüşüm' dediğimizde birilerinin 'rantsal dönüşüm' diye feveran etmesinden bıktık, usandık. Bu riyakarlığa artık dur demenin zamanı gelmiştir.

İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok.

Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum.

Mekke Anlaşması

Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.

Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Mekke Anlaşması Meclis'e gelecek.

Fon krizi

Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle bu ay içerisinde 1 milyon TL'ye kadar ana para ödemelerine başlanacak.

Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir."