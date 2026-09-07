Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Erdoğan; adalet, ekonomi, şehircilik ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

KİRALIK KONUT BAŞVURULARI 14 EYLÜL'DE

Erdoğan, kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül'de alınmaya başlanacağını açıkladı.

Erdoğan, bugüne kadar 108 bin 881 bağımsız bölümün tamamlandığını belirtti.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İstanbul'da uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Erdoğan, Türkiye'nin COP31'e başarıyla ev sahipliği yapması için hazırlıkların da devam ettiğini belirtti.