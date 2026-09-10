Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört günlük programı kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti.

Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Erdoğan, daha sonra makam aracından inerek otobüse geçti.

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, yaklaşan seçimlere ilişkin mesaj verdi.

'SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ'

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden bu konuda her zaman, bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum."