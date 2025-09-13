Süper Lig'in 5'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bireysel hatalar sonucunda mağlubiyet aldıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Üzgünüz, her maçı kazanabilmek için istek arzuyu koymak zorundayız. Bugün genel anlamda koyduk. Ancak alacağımız dersler çok. Maçı ekibiyle beraber analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Güçlü, birbiriyle güçlü bağı olan bir takımız. O mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de en kısa sürede geleceğiz. Yarın antrenmanda da birbirimizle konuşup bunun üzerinden geleceğiz. Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Alanyaspor iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi geçişler yaptık. Çok atletik oyuncuları var. Onları da tebrik ederim. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” dedi.

JOAO PEREİRA: BURASI ÇOK ZOR BİR LİG

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, “Oyuncularım her maçta yüzde yüz oynamaları gerektiğini artık anladılar. Bundan daha azının kabul edilebilir bir şey olmadığını gördüler ve bu şekilde oynanmaya devam ettikçe biz galibiyet alacağız. İlk yarı çok güzel bir maç oldu. Her iki takım açısından da özellikle ilk 30-35 dakikada biz gol bulana kadar çok iyiydi. İki takım da çok harika pozisyonlara girdi. İlk 20 dakikada ise biz daha geçiş pozisyonları bulduk. Belki daha fazla gol atabilirdik. Bugün maça gelmiş herkes eminim ilk yarıdan çok keyif almıştır. Çünkü iki takım adına da çok iyi bir maç oldu. İkinci yarıda Konya biraz daha üstün oynadı ve bu şekilde golü de buldular. Ama bizim için önemli olan, bizim daha sonra kulübeden oyuna giren oyuncularımızın çok katkıda bulunmuş olmaları ve bunu anlamış olmaları çünkü her biri, her oyuncu bizim için önemli. Sonradan giren oyuncularımızın da ne kadar değerli olduklarının farkındalar. Oyuna girdiler ve çok iyi bir şekilde katkıda bulundular. Bu bizim için çok önemli. Lige biraz kötü başladık ama şu anda 2 galibiyet aldık. Ama bunu bir kenara bırakıp artık ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çünkü Türkiye Ligi çok zor bir lig biz de bunun farkındayız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Yüzde yüzünden az bir performansla hiçbir zaman kabul edemeyeceğiz. Çünkü bu şekilde oynamazsak her zaman bütün gücümüzle oynamazsak galibiyet almak çok zor oluyor. Burası çok zor bir lig" sözlerini sarf etti.