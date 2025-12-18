Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17’nci haftasında cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak. Mavi-yeşilli ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Recep Uçar, “4 maç, sadece birinde tribündeydik. Pendikspor ile oynadığımız kupa maçı. Kazanılan ve gruplara kaldığımız maç. Dünden bahsedersek grubumuzun ilk maçında ligimizin önemli takımlarından biri Gaziantepspor’dan alınan iyi bir sonuç. Sahada mücadele eden oyuncularımı istek, arzu ve taktiksel sadakatlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet. Belki de Ziraat Türkiye Kupası’nda iddiamızı son maça kadar taşıyabilecek bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Lig maçlarında daha az süre verdiğimiz oyuncularla ağırlıklı bir kadro ile oynadık. Ama inanın hepsinin genel olarak performansından memnunum’’ dedi.

‘BEŞİKTAŞ'A ODAKLADIK’

Recep Uçar, odaklandıkları tek konunun Beşiktaş maçı olduğunu ifade ederek, "Ligde iki maç oynadık benim yönetimimde. Konyaspor müsabakası ve evimizde oynadığımız Eyüpspor müsabakası. 4 puan alabildik. Konya’dan galibiyet ile de gelebilirdik. Galibiyete yakın bir oyun oynadık. Ama onlar geride kaldı. Dünkü maçın dosyasını da bugün itibarıyla kapadık. Şu anda odaklandığımız sadece ve sadece cumartesi günü İstanbul’da oynayacağımız Beşiktaş müsabakası. İlk devrenin son maçı, daha sonrasında takım olarak 8 günlük bir izne çıkıyoruz’’ sözlerini sarf etti.

‘İYİ BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ’

Beşiktaş’ın evinde skor üretmekte zorlanmadığını belirten Uçar ‘’Onların da kazanmak isteyeceğiz, bizim de iyi bir sonuçla dönmek istediğimiz bir maç. Baktığımızda Beşiktaş son dönemlerde arzu ettiği sonuçları pek alamasa da geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında belki 1 kişi eksik kalmasalar daha farklı skorla bitirebilecekleri bir maçtı. Genel olarak son 8 maçta sadece Fenerbahçe’ye mağlup oldular. O maçta da yine eksik kalmışlardı. Evlerinde oynadıkları maçlarda skor üretebilen bir takım. Bazı eksikleri olabilir ama Beşiktaş kadrosunda olan futbolcuların hepsi değerli, önemli ve milli oyuncular. Bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Oradaki futbolcular da görevini yerine getirebileceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Devre arasına iyi bir sonuçla girmek istediklerini söyleyen teknik adam, “Biz Rizespor olarak son maçlarda bir momentum yakaladık. Kolay olmayacak, ligde hiçbir maç kolay değil. Ama kendi oyunumuzu ortaya koyarak İstanbul’da gerek oradaki taraftarlarımız gerek buradan gelecek olan taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Devreye alacağımız puanlarla girebileceğimiz en iyi şekilde girmek istiyoruz’’ dedi.

'MİHAİLA'NIN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Oyuncularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Jurecka konusuna gelecek olursak ailevi sorunları var. Şu anda eşiyle birlikte ülkesinde. Herhangi bir durum ya da gelişme yok. Mihaila diğer oyuncularımız gibi çok değerli bir oyuncumuz. Pendik maçındaki performansından da memnunduk. Sonrasında yaşadığı bir sakatlık var. Geçen haftadan beri tedavisi devam ediyor. Bugünde fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışacak. Önemli bir oyuncumuz, bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Hafta sonu İstanbul’a götürüp götüremeyeceğimize önümüzdeki antrenman sonrasında karar vereceğiz.

Şu an itibariyle baktığımda sadece Afrika kupasında olan Yahia Fofana olamayacak. Büyük olasılıkla kalemizi dünkü gibi Erdem koruyacak. Erdem’in performansından da genel olarak memnunum. İnşallah hafta sonu da bizim yüzümüzü güldürecek bir performans ortaya koyar. Mihaila ile ilgili kararı da büyük ihtimal yarın vereceğiz’’ dedi.