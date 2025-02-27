TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Uçar, C Grubu'nun üçüncü ve son haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grup lideri olarak çeyrek finale çıkan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü, "Geçmişte bu kupayı kazanan bir şehir ve takım olarak Türkiye Kupası bizim için önemliydi. Süper Lig'in liderinden aldığımız 1 puanla grubu lider tamamladık. Çeyrek finale kalmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize ve taraftarımıza armağan olsun. Süper Lig liderinden aldığımız 1 puan bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

'KUPAYI İSTİYORUZ'

Recep Uçar, çeyrek finalde seri başı olacaklarını aktararak, "Çeyrek finalde seri başı olacağız. Tek maç eleme usulüne göre sahamızda oynayacağız. İnşallah o maçları da kazanarak önce final oynamayı sonra da kupayı kaldırmayı istiyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Galatasaray da ikinci olarak çeyrek finale çıkmış. Galatasaray Kulübüne, Okan hocaya Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

YABANCI HAKEM YANITI

Yabancı hakem tartışmaları sorulan Uçar, "Normal şartlarda yabancı hakemi destekleyen biri değilim. Hakemlerin psikolojisi ve maçların zorluğunu düşündüğümde geçici olarak ve mevcut hakemlik sorunumuza kalıcı çözümler bulunmak şartıyla hoşgörülü bakabiliriz" diye konuştu.