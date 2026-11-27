Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından yoğun fikstüre ve Galatasaray karşılaşmasına ilişkin konuştu. Uçar, Türkiye Kupası maçının ardından İstanbul'a geçeceklerini belirterek, "Salı günü Türkiye Kupası'nda Gemlik Sümerbey ile karşılaşacağız. Oradan İstanbul'a gideceğiz. Cuma günü Galatasaray maçımız var." dedi. Galatasaray'ın gücüne dikkat çeken Uçar, deplasmanda oyun anlayışlarını koruyacakları mesajını verdi. Uçar, "Galatasaray deplasmanı... Son yılların en başarılı, en iyi takımı. Zor bir maç olacak ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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