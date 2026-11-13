Macaristan Başbakanı Péter Magyar, kadına yönelik şiddet ve aile içi istismarla mücadele kapsamında Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamak için resmi adımları atacaklarını duyurdu.

Dublin ziyareti sırasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Magyar, hükümetin kadın hakları alanında kapsamlı bir reform paketi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Yeni hükümetin hazırladığı eylem planında, kadına yönelik şiddet ve aile içi istismarın her türlüsüyle etkin mücadele edilmesi ile ceza yasalarının ağırlaştırılması ön plana çıkıyor.

Düzenlemeler kapsamında hamile kadınlara sağlanan sosyal desteklerin artırılması ve hijyenik ped gibi temel adet dönemi ürünlerine erişimde yaşanan "regl yoksulluğunun" önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yönetim, kürtaj öncesinde fetüsün kalp atışlarının dinlenmesini şart koşan mevcut uygulamayı değiştirmeyi ve ertesi gün hapı olarak bilinen acil doğum kontrol ilaçlarının reçetesiz satılmasının önünü açmayı planlıyor.

2020 YILINDA REDDEDİLMİŞTİ

Macaristan tarafından 14 Mart 2014 tarihinde imzalanan İstanbul Sözleşmesi, bugüne kadar parlamento onayından geçememişti. Eski Başbakan Viktor Orbán liderliğindeki önceki hükümet döneminde, 5 Mayıs 2020'de mecliste yapılan oylamada sözleşmenin onaylanması reddedilmişti.

Dönemin koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi, sözleşmedeki bazı maddelerin hükümetin göç politikalarıyla çeliştiğini öne sürmüş ve metinde yer alan "toplumsal cinsiyet" kavramının Macaristan hukuk sistemine dahil edilmesine karşı çıkmıştı.