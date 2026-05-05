Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 1,59 puan artarak 106,30 oldu. Endeks, martta 104,71 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,64 puan artarak 102,16'ya çıktı.

Böylece, Türk lirasının değeri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 5,80 puan, Yİ-ÜFE bazında 3,04 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 değer kazanırken, avro ortalama yüzde 2,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sindeki değişimin endeksteki artışa katkıda bulunduğu, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.