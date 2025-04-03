Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği bilgilere göre, martta mahkemeler tarafından geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 189'a yükseldi.

Ocakta konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 231, şubatta ise 163 olarak kaydedildi.

Buna göre 2025'in ilk çeyreğinde konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı 583’e ulaşırken 2024'ün ilk çeyreğine göre artış oranı da yüzde 172 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl konkordato başvurularında rekor gelmiş, 1723 adet dosya için geçici mühlet kararı verilerek 2018’den beri en yüksek seviye olmuştu.

YÜZDE 264 ARTTI

Marta dair konkordato ilanlarının genel görünümü değerlendirildiğinde, geçen ay kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 122 olurken; yılın ilk çeyreğindeki toplam kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 264 oranında artarak 390’a çıktı.

Konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı ise geçen ay 79 oldu, yılın ilk 3 ayında da konkordato reddi verilen dosya sayısı 246’ya ulaştı. Mahkemeler geçen ay 18 dosya için iflas kararı verirken, yılın tamamında iflas kararı verilen dosya sayısı 43 oldu. Mart ayında 6 dosya için tasdik kararı verilirken, ilk 3 ayda 21 dosya için tasdik kararı ilan edildi.