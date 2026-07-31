Olay, 12 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında, Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin acil servis girişinde meydana geldi. Refakatçi gibi hastaneye gidip, bir süre bahçede dolaşan B.A., bir hasta yakınının park halindeki motosikletini düz kontak yaparak çalıştırıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine hastaneye giden Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bir motosikleti daha çaldığı saptandı.

ADRESİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde saklandığı belirlenen şüpheliyi, adresine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen B.A., ifadesinde, “Hastanede yatan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım. Geri verecektim ancak nereye bıraktığımı unuttum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.