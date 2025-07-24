Lionel Messi ve sanatçı Refik Anadol 'A Goal in Life' projesi için bir araya geldi.

Messi'nin 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı gol, Refik Anadol imzasıyla sanat eserine dönüştürüldü.

Arjantinli futbolcu bu golü seçme nedenini şöyle açıkladı: "Gerçekleştiği an, ifade ettiği anlam ve unutulmaz bir yılı taçlandırması nedeniyle benim için en anlamlı gol Manchester United'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde attığım kafa golü."

Messi'nin 2009'da attığı kafa golü tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürüldü.

Futbolcunun 'en sevdiği golü' attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda sekiz dakikalık, 16K çözünürlükte 'hafıza tapınağı' olarak adlandırılan immersive video enstalasyonu üretildi.

New York'ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrimiçi olarak açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Eser 1 milyon 865 bin dolara satıldı.

64,8 milyon izlenmeye ulaşan eseri sergide 3 bin 500 kişi ziyaret etti.

Satıştan elde edilen gelir, Inter Miami CF Vakfı ve UNICEF işbirliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.