Malatya'da Talha Taş'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Talha Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, yanındaki İ.Ç.'nin ise yaralandığı belirlendi. İ.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Talha Taş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.