Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde öğle saatlerinde korku dolu bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Ulusoy Kavşağı yakınlarında yaşandı. REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Y.Ç. idaresindeki 16 Y 0098 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç refüje çarparak takla attı ve yol ortasında ters döndü. KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI, ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Feci kazada ters dönen aracın içinden kendi çabalarıyla çıkmayı başaran genç sürücü, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gence ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta ayakta yapıldı. Oğlunun kaza yaptığını haber alarak panikle olay yerine koşan Y.Ç.’nin annesi ise ters dönmüş aracı görünce gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun hayatta olduğunu gören anne güçlükle sakinleştirildi. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, takla atan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale dönerken; polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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