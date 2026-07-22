Kaza, saat 08.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 GS 215 plakalı otomobil, Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halindeyken sürücüsü Ulvi Anıl Hamzaçebi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Refüjü aşıp karşı yöne geçen otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kıyısına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.