Avustralya'nın Wangaratta kasabasında yaşyan 16 yaşındaki Shanae Fox, regl ağrısını dindirmek için kullandığı sıcak su torbasının patlaması sonucu ağır yanıklar geçirdi. Babası Paul Fox, yaşananları "Yumurta büyüklüğünde kabarcıklar oluştu, kızımın çektiği acıyı tarif etmek imkansız" sözleriyle anlattı. Genç kıza deri nakli yapılmak zorunda kalındı.

TORBANIN DİKİŞLERİ AÇILDI; KAYNAR SU VÜCUDUNU YAKTI

Şiddetli karın ağrısı çeken Shanae, marketten aldığı sıcak su torbasını doldurarak karnına koydu. Ancak sadece 10 dakika sonra torbanın dikişleri açıldı ve içindeki kaynar su genç kızın karın bölgesine yayıldı. Büyük bir acıyla odasından titreyerek çıkan Shanae, ailesinin yardımıyla hemen hastaneye götürüldü.

ZORUNLU DERİ NAKLİ YAPILDI

Yanıklarının ciddiyeti anlaşıldığında Shanae gece yarısı hava ambulansı ile Melbourne'deki The Alfred Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından genç kıza deri nakli yapıldı. Baba Paul Fox, kızının durumunun ciddiyetini şöyle anlattı: "Vücudunda yumurta büyüklüğünde, içi sıvı dolu kabarcıklar oluştu. Hareket edemiyor, yürüyemiyordu. Daha önce böyle bir yanık görmedim."

Olayın ardından aile, sıcak su torbalarının güvenliği konusunda daha fazla denetim yapılması gerektiğini vurgularken, uzmanlar da eski ya da düşük kaliteli sıcak su torbalarının ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.