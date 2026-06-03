Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran haber sunucusu Reha Muhtar, 66 yaşında Bodrum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



30 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından Bodrum'da bir hastaneye kaldırılan ve 'kalp yetmezliği' teşhisi konulan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece yarısı yaşamını yitirdi.



AYRINTILAR GELİYOR...

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.