Televizyon dünyasının tanınan ismi Reha Muhtar, bu kez evinde yaşanan bir krizle gündeme geldi. İddiaya göre Muhtar, evinde görev yapan yabancı uyruklu hizmetçisi D.S.’nin özel belgelerini ve değerli evraklarını çalarak ortadan kaybolduğunu öne sürdü.
Reha Muhtar, “Tapu kayıtlarım, özel belgelerim ve kıymetli evraklarım çalındı. Bu belgelerle başıma büyük işler açılabilir, ciddi zarar görebilirim” ifadeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ancak Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, yürütülen soruşturma sonucunda savcılık tarafından hizmetçi D.S.’nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delil elde edilemediği belirtildi. Bu nedenle dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.