Gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta Muğla Bodrum'da yaşadığı evde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Muhtar, 3 Haziran günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Reha Muhtar için bugün ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Saba Tümer, törendeki katılımın azlığından yakınarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tümer, "Bu ülkede birçok kişiyi meşhur eden Reha Muhtar'dı" diyerek sitem etti.

''BURADAKİ ORTAMI GÖRÜNCE ÜZÜLDÜM''

Cenaze törenine katılan televizyon sunucusu Saba Tümer, törendeki katılımın beklediğinden az olduğunu belirterek duygusal açıklamalarda bulundu.

Tümer, "Buradaki ortamı görünce daha da üzüldüm. Çok daha fazla insanın gelmiş olması gerekiyordu. Vefanın ne olduğunu bir kere daha anladım" ifadelerini kullandı.

''BİRÇOK SANATÇIYI MEŞHUR EDEN REHA MUHTAR'DI''

Reha Muhtar'ın medya dünyasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Tümer, birçok ünlü ismin kariyerinde Muhtar'ın önemli bir payı olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu, "Bu ülkedeki birçok sanatçıyı meşhur eden Reha Muhtar'dır. Bunlardan bir tanesine bile rastlamadım. Bir tek Seren Serengil gelmiş. Allah razı olsun" dedi.

''ŞAŞIRDIM VE ÇOK ÜZÜLDÜM''

Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Saba Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şaşırdım ve çok üzüldüm. Bu kadar vefasızlık beklemiyordum. Ben de çalışırken çok üzüntülü dönemler yaşadım ama sonuçta buradayım, onun sayesinde ekmek yedim."