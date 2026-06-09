Türk basınının tanınmış isimlerinden Reha Muhtar’ın vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski eşi Deniz Uğur’dan günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi.

DENİZ UĞUR'UN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul’da gerçekleştirilen cenaze törenine katılmayan Uğur, sosyal medya hesabından Reha Muhtar ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina ve Poyraz’ın fotoğrafını yayımladı. Paylaşımında çocuklarının cenaze sürecindeki duruşuna vurgu yapan Uğur, onların karakteri, bilinçli tavırları ve olgunluklarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Duygusal ifadeler kullanan Uğur, paylaşımında çocuklarının her zaman birbirlerine destek olmalarını temenni ederek, kötülüklerden korunmaları için dua ettiğini dile getirdi.

Cenaze töreninde babalarını son yolculuğuna uğurlayan Mina ve Poyraz’ın görüntüleri sosyal medyada da geniş ilgi görmüş, birçok kullanıcı gençlere destek mesajları paylaşmıştı.

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

Reha Muhtar’ın geçmiş yıllarda yaptığı ve vefatının ardından yeniden gündeme gelen açıklamalarında, eski eşi Deniz Uğur’un cenazesine katılmamasını istediği yönündeki ifadeleri dikkat çekmişti. Uğur’un cenaze töreninde yer almaması da bu vasiyetle ilişkilendirilmişti.