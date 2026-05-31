Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, evinde fenalaşmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından Muhtar’ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

ESKİ EŞİ DENİZ UĞUR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığı bilgisini, eski eşi Deniz Uğur sosyal medya hesabından duyurdu.

Çocuklarıyla birlikte Bodrum’a doğru yola çıktıklarını belirten Deniz Uğur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ SÜRÜYOR

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında haber programlarıyla tanınan Muhtar’ın, ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun daha yakından izlenmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği aktarıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yapılan tetkiklerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Hastane kaynaklarından gelen bilgilere göre yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar, uzman doktorlar tarafından sürekli takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni değerlendirmeler sonrasında sağlık durumuna ilişkin ek bir açıklama yapılması bekleniyor.